Облбібліотека для юнацтва влаштувала свято до Дня національної єдності.

Облбібліотека для юнацтва влаштувала свято до Дня національної єдності.

22 січня двома заходами Запорізька обласна бібліотека для юнацтва відзначила одне з найголовніших свят українців – День соборності України.

  Історична подорож « 22 січня 1919 року» для студентів Гуманітарного коледжу Національного університету «Запорізька політехніка» почалась з питання : «Як ви розумієте слово «соборність»?

  • Солідарність, єдність, неподільність українських земель.

Зрозуміло, логічно і не нудно співробітники бібліотеки розповідали про довгий і нелегких шлях українців до своєї державності. Системно і емоційно викладені факти удосконалили знання студентів з історії України і обумовили розуміння значення цієї дати.

А далі був концерт для читачів у бібліотеці.   Святковий день заграв чистими, яскравими барвами під час виступу учнів і викладачів Запорізької дитячої музичної школи № 3.  Чарівна скрипка, мелодійне фортепіано, досконалий вокал викликали у глядачів теплі емоції.

 Але слухачі почули не тільки чудову музику, а й цікаві факти про Україну, які викликають відчуття гордості за свою країну від ведучої програми Наталії Рогової (заступника директора):

  • 5 та 6 симфонії Бетховен присвятив Андрію Розумовському, нащадку останнього гетьмана України;
  • Українська кухня входить в десятку найкращих кухонь світу;
  • Перша пісня в космосі прозвучала українською («Дивлюсь я на небо» виконав космонавт Олексій Попович);
  • Найбільша кількість пам’ ятників у світі встановлена саме українському поету Т. Шевченко;
  • Український народ має найбільшу кількість народних пісень.

Перлиною виступу стали українські народні пісні у виконанні учнів школи: Єлизавети Міщук та Кирила Ротка.

 І на завершення – попурі з веселих, добре відомих з дитинства пісень у віртуозному виконанні викладача Віктора Гребеніка.

 Святкові заходи пройшли на початку II семестру проекту                                « Мобільна школа молодого патріота « Я так думаю».

 

 

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