Облбібліотека для юнацтва влаштувала свято до Дня національної єдності.

22 січня двома заходами Запорізька обласна бібліотека для юнацтва відзначила одне з найголовніших свят українців – День соборності України.
Історична подорож « 22 січня 1919 року» для студентів Гуманітарного коледжу Національного університету «Запорізька політехніка» почалась з питання : «Як ви розумієте слово «соборність»?
- Солідарність, єдність, неподільність українських земель.
Зрозуміло, логічно і не нудно співробітники бібліотеки розповідали про довгий і нелегких шлях українців до своєї державності. Системно і емоційно викладені факти удосконалили знання студентів з історії України і обумовили розуміння значення цієї дати.
А далі був концерт для читачів у бібліотеці. Святковий день заграв чистими, яскравими барвами під час виступу учнів і викладачів Запорізької дитячої музичної школи № 3. Чарівна скрипка, мелодійне фортепіано, досконалий вокал викликали у глядачів теплі емоції.
Але слухачі почули не тільки чудову музику, а й цікаві факти про Україну, які викликають відчуття гордості за свою країну від ведучої програми Наталії Рогової (заступника директора):
- 5 та 6 симфонії Бетховен присвятив Андрію Розумовському, нащадку останнього гетьмана України;
- Українська кухня входить в десятку найкращих кухонь світу;
- Перша пісня в космосі прозвучала українською («Дивлюсь я на небо» виконав космонавт Олексій Попович);
- Найбільша кількість пам’ ятників у світі встановлена саме українському поету Т. Шевченко;
- Український народ має найбільшу кількість народних пісень.
Перлиною виступу стали українські народні пісні у виконанні учнів школи: Єлизавети Міщук та Кирила Ротка.
І на завершення – попурі з веселих, добре відомих з дитинства пісень у віртуозному виконанні викладача Віктора Гребеніка.
Святкові заходи пройшли на початку II семестру проекту « Мобільна школа молодого патріота « Я так думаю».