З прибутку запорізьких підприємств місцеві бюджети отримали 131 мільйон гривень

За минулий рік до місцевих бюджетів регіону надійшов 131 мільйон гривень податку на прибуток (без врахування показників великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Коментуючи сплату податку, в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський підкреслив, що порівняно з 2018 роком надходження зросли на 24,7 мільйона.
Зокрема, з прибутків підприємств м. Запоріжжя надійшло 93,6 мільйона, бердянські і приморські суб’єкти господарювання спрямували 12,8 мільйона, мелітопольські і веселівські – 10,4 мільйона, токмацькі та чернігівські – 3,5 мільйона, василівські і михайлівські – майже 2,5 мільйона, вільнянські та новомиколаївські – 2,3 мільйона тощо.
Зазначимо, податок на прибуток підприємств належить до загальнодержавних. Десять відсотків цього платежу надходить до місцевих скарбниць. Крім того, податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної форми власності повністю зараховується до бюджетів міст, районів та об’єднаних територіальних громад.
Податок, основна ставка якого дорівнює 18 відсоткам, нараховується платником самостійно на базу оподаткування – прибуток із джерелом походження як з України, так і за її межами.
Головне управління ДПС у Запорізькій області