Бліц-опитування: Чи вмієте ви кататися на ковзанах?

Ірина, кравчиня:
-Так, вмію, бо в нашому дитинстві були справжні морозні зими, льоду вистачало, каталися на ковзанах мабуть всі. І у дворі хлопці каток робили самотужки, і Дніпро кожен рік вкривався кригою, тож навчитися кататися тодіі було неважко, і платні ковзанки нам були непотрібні.
Григорій, будівельник:
-Авжеж, вмію, досить непогано катаюсь. У дитинстві навіть у хокей грав. Зараз на жаль не вистачає на це часу, та й зими у нас майже ніколи не буває.
Сніжана, продавчиня:
-Ні, зовсім не вмію, хотілося б, але якщо й одіну ковзани, то лише для того аби ходити по колу ковзанки тримаючись увесь час за бортик. То вже хай донька вчиться.
Юлія, вихователька дитсадка:
– Так собі вмію, трохи зможу протриматися на ковзанах, якщо з кимось разом, аби за руку тримали. А так щоб впевнено їздити і не боятися впасти, то так мабуть мені не вдасться.
Євген, вчитель:
– А як же, звичайно що вмію. Бо це ж велике задоволення, та й користь яка для підтримки фізичної форми. На жаль зараз навіть не всі учні у школі вміють кататися на ковзанах.