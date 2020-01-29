Книгарня «Є» та Музичний хаб «Барабанза» запрошують на прес-конференцію та автограф-сесію Олега Каданова з нагоди сольного туру. Захід відбудеться 1 лютого. Початок – о 14:00. Модерує Олесь Барліг.
Олег Каданов — поет, музикант-експерементатор, лідер харківських гуртів «Оркестр Че», «Мантри Керуака», учасник гурту «Лінія Маннергейма». У 2018 році вийшла друком його збірка поезій «Не я, а той» у видавництві «Віват». Це не просто книжка, а цікавий арт-бук з ілюстраціями художника Міті Фєнєчкіна.
Творчість Олега Каданова за допомогою ламаних розмірів і сюрреалістичних текстів змушує зазирнути вглиб речей і розгледіти в них прихований сенс. «Олег нагадує, що поезія починається з ритму. Саме з ритму витворюється час, про який так багато йдеться в цій книзі. Саме ритм закладено в пам’яті, саме втрата ритму призводить до забуття. Це вірші музиканта, який гостро й надзвичайно тонко відчуває слово, його завершеність та умовність. За великим рахунком, це книга про минущість. Себто, про безкінечність» (Сергій Жадан)
Запрошуємо ЗМІ і всіх поціновувачів незвичайної творчості Олега Каданова на прес-конференцію і автограф-сесію у Книгарні «Є», а ввечері вже почути наживо концерт у Музичному хабі «Барабанза». Не попустіть зустріч із легендою українського андеґраунду!
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 139.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.