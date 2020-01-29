Книгарня «Є» та видавництво «Mal’opus» запрошують на презентацію коміксів за участю перекладача Дениса Скорбатюка. Захід відбудеться 30 січня. Початок – о 18:30.
Молоде видавництво коміксів Mal’opus вже встигло заробити собі добру репутацію серед поціновувачів графічної прози, буквально заполонивши полиці книгарень культовими творами. «Місто гріхів», «Громадянська війна» «Скотт Пілігрим» та багато інших класичних коміксів уперше вийшли українською саме під егідою Mal’opus. На нашій творчій зустрічі перекладач та сценарист коміксів Денис Скорбатюк детальніше розповість про діяльність видавництва, чому видані твори заслужили культовий статус і армії фанатів, а також чому ці твори варті уваги не тільки фанатів коміксів.
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 139.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний