Легалізація праці: на запорізьких роботодавців чекають роз’яснювальні заходи

Найближчим часом контролюючі органи регіону проведуть роз’яснювальні заходи для суб’єктів господарювання, під час яких запорізьким роботодавцям будуть доведені норми законодавства про працю щодо обов’язкового оформлення найманих працівників.
На даний час представники податкової служби Запорізької області разом із фахівцями управління Держпраці обговорили план спільних дій щодо реалізації відповідного доручення Прем’єр-міністра України.
Першочергова увага буде приділена підприємцям (юридичним та фізичним особам), які провадять діяльність у сфері торгівлі, тимчасового розміщування та організації громадського харчування. Основна мета цієї роботи – підвищення відповідальності роботодавців та належне оформлення трудових відносин.
Компанії, організації та підприємці при виплаті заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства та нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків. Зокрема, необхідно дотримуватися основних правил:
- перед допуском до роботи з працівником укладається трудовий договір;
- до податкової служби направляється повідомлення про прийняття працівника на роботу;
- робітникові оформлюється трудова книжка;
- заробітна плата повинна виплачуватися на рівні на менше мінімальної (у 2020 році – 4723 грн);
- на зарплату нараховується ЄСВ (22%), з неї утримується ПДФО (18%) та військовий збір (1,5%).
За порушення законодавства про працю передбачені значні штрафні санкції.
Головне управління ДПС у Запорізькій області