Митці філармонії – глядачам

Нещодавно довелося побувати в обласній філармонії на концерті, присвяченому Дню соборності України. Зазначити, що все було гарно й високохудожньо, вишукано й високопрофесійно – нічого не сказати! Адже відгуки глядачів, із якими спілкувався по закінченню дійства – якнайкращі. Чудовий репертуар українських пісень, починаючи з Державного гімну України й закінчуючи «Я не здамся без бою» Святослава Вакарчука. Кожен артист виходив на сцену, як на екзамен. Видно було, що всі без винятку митці шанують глядачів, роблять усе від них залежне, аби люди вийшли з концертного залу, ніби побували на сьомому небі. А вдячна публіка нагороджувала артистів бурхливими оплесками. Те саме можна сказати й про переважну більшість концертів цього закладу культури.
Тож цікаво було потім послухати керівників і фахівців філармонії на брифінгу, що відбувся в прес-центрі «Журналіст». Генеральний директор Запорізької обласної філармонії, заслужений працівник культури України Ірина Конарєва, головний диригент академічного симфонічного оркестру Запорізької обласної філармонії, народний артист України В’ячеслав Редя, художній керівник Запорізької обласної філармонії, заслужена артистка України Ольга Беженар, головний хормейстер академічного козацького ансамблю пісні і танцю “Запорожці” Запорізької обласної філармонії, заслужений артист України Сергій Черногор, керівник літературно-драматургічної частини філармонії Юлія Дар’їна розповіли журналістам про знакові мистецькі події 80-го концертного сезону та чим обласна філармонія дивуватиме своїх шанувальників.
Ірина Конарєва повідомила, що 11 січня цього року Запорізька обласна філармонія відзначила 81-у річницю з дня заснування. 80-й концертний сезон буде особливо насиченим та плідним. У творчих планах на 2020 рік – проведення цікавих різножанрових культурно-мистецьких програм, прем’єрних проектів та фестивальних заходів.
Завершився цикл новорічно-різдвяних вистав. Найближчим часом колективи та солісти Запорізької обласної філармонії подарують своїм шанувальникам чудові прем’єри концертних програм.
Так, уже сьомого лютого до 250-річчя від дня народження Людвіга ван Бетховена академічний симфонічний оркестр під керуванням народного артиста України Вячеслава Реді презентує концертну програму. У ній прозвучать твори видатного композитора-класика. Соліст – народний артист України Юрій Кот. 16 лютого – у концертній програмі “Хіти французької естради” представлять пісні на всі роки з репертуару відомих французьких зірок Джо Дассена, Шарля Азнавура, Едіт Піаф, Мірей Матьє, Патрисії Каас, Лари Фабіан у виконанні солістів обласної філармонії. 21 лютого – концертна програма академічного симфонічного оркестру “Зірки оперної сцени”. У виконанні гостей – заслуженої артистки України Олени Ширяєвої (сопрано, Київ) та Марії Раткової (сопрано, Італія), прозвучать арії з опер Петра Чайковського, Джузеппе Верді, Жоржа Бізе, Ріхарда Вагнера, Моріса Равеля. Диригент – Дмитро Морозов.
22 лютого на сцені концертного залу імені Глінки – відомий співак, лауреат Всеукраїнського молодіжного фестивалю сучасної української пісні та популярної музики “Червона Рута”, соліст Запорізької обласної філармонії Герман Романченко. У програмі прозвучать відомі світові та сучасні українські хіти у супроводі музичного гурту.
27 лютого на шанувальників вишуканої музики чекає зустріч із королем музичних інструментів – органом – у концертній програмі “І знову звучить орган”. За пультом – заслужена артистка України Ілона Турчанінова. У супроводі органу виконуватимуться класичні твори провідними артистами філармонії – заслуженим артистом України Віталієм Солом’янчуком (маримба, віброфон), Юлією Яксою, Миколою Квєтковим та академічним козацьким ансамблем пісні й танцю “Запорожці” під керуванням заслуженого діяча мистецтв України Лілії Гринь.
28 лютого – бенефіс метра Запорізької обласної філармонії, заслуженого працівника культури України Алли Ходакової, присвячений 50-річчю її творчої діяльності. У програмі прозвучать кращі мистецькі доробки та музичні вітання від колег – артистів філармонії.
Навесні Запорізька обласна філармонія започатковує творчий проєкт “Мистецькі зустрічі”. 19 березня відома запорізька співачка, солістка Запорізької обласної філармонії Юлія Якса запрошує своїх шанувальників на сольний концерт, в якому представить широку палітру музичних жанрів. Її таланту підкорюються твори різних стилів і напрямків: класична музика, оперне мистецтво (арії, дуети і сцени з опер), романси, популярна естрада. Концертна програма талановитої співачки – це особливе спілкування, де проявляється безмежність її таланту.
Щорічно на сцені концертного залу імені Глінки зустрічаються учасники одного з найпрестижніших мистецьких форумів – Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячого та юнацького виконавського мистецтва “Акорди Хортиці”. Протягом багатьох років обласна філармонія з гордістю виконує почесну місію – допомагає найталановитішим учасникам реалізувати творчі амбіції, сміливі ідеї, оригінальні рішення, креативні ініціативи та сприяє творчому зростанню юних талантів України та зарубіжжя. Цього року урочисте відкриття XX Міжнародного конкурсу-фестивалю “Акорди Хортиці” відбудеться 28 березня.
П’ятого квітня в рамках 250-річчя від дня народження Людвіга ван Бетховена артисти обласної філармонії презентують концерту програму, в якій прозвучать інструментальні та вокальні твори видатного композитора. Спеціальний гість програми – лауреат престижних міжнародних конкурсів, піаніст-віртуоз Роман Лопатинський (Київ).
15-16 травня з метою актуалізації та розвитку традицій національної культури, творчості Т.Г.Шевченка та кобзарського виконавства у Запорізькій обласній філармонії відбудеться VI Всеукраїнський конкурс-фестиваль “Хортицький кобзар”. Запрошуються молоді талановиті бандуристи у віці від 10 до 16 років до творчого самовираження та участі у конкурсі.
А перед цим, першого травня, у Запоріжжі відбудеться визначна мистецька подія – фінал Першого Міжнародного конкурсу вокалістів імені Джорджіо Мерігі “Овації семи континентів”. Відбіркові конкурсні тури відбудуться в Італії (Флоренція, Верона), Греції (Паралія Катерини), Україні (Запоріжжя). Фіналісти конкурсу матимуть можливість виступити на сцені кращої концертної зали України за акустичними можливостями – у концерній залі імені Глінки Запорізької обласної філармонії та у місті Дніпро. У рамках конкурсу відбудеться Оперний фестиваль, на якому свої таланти продемонструють фіналісти та переможці конкурсу. А також буде гала-концерт за участю провідних солістів з театрів України та з-за кордону.
Окрім того, артисти обласної філармонії дадуть концерти в деяких райцентрах та містах нашої області.
Як бачимо, митцям цього закладу культури роботи – непочатий край. Адже за кожним концертом, за кожним проєктом – наполеглива праця артистів, диригентів, керівників.
Пилип ЮРИК (текст і фото)