На ковзани під прапорами

У день Соборності України численні учасники патріотичного флешмобу досхочу безкоштовно каталися на ковзанці, що на майдані Фестивальному у Запоріжжі.
Єдиною умовою була наявність національного прапору України. Учасники флешмобу, здебільшого молодь, але були люди і більш зрілого віку, з прапорами різного розміру відважно розсікали простір ковзанки, хоч деякі й не дуже впевнено вміли кататися на ковзанах. Видовище цього дійства видалося яскравим та патріотичним. Виявляється, любов до батьківщини можна виховувати і у такий нетривіальний спосіб.