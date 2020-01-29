На ковзани під прапорами

На ковзани під прапорами

У день Соборності України численні учасники  патріотичного флешмобу  досхочу  безкоштовно каталися на ковзанці, що   на майдані  Фестивальному у Запоріжжі.

Єдиною умовою була наявність національного прапору України. Учасники флешмобу, здебільшого молодь, але були люди і більш зрілого віку, з прапорами різного розміру відважно розсікали простір ковзанки, хоч деякі  й не дуже впевнено вміли кататися на ковзанах. Видовище  цього дійства видалося яскравим та патріотичним. Виявляється, любов до батьківщини можна виховувати і у такий нетривіальний спосіб.

Суспільство