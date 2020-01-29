«Наша мета – побудова якісно нових рівнів взаємодії з клієнтами через покращення електронних сервісів та модернізацію служби зайнятості на підставі світових практик», – директор Запорізького обласного центру Ірина Дуднік

Із січня 2019 року в усіх центрах зайнятості почали роботу кар’єрні радники. Важливим елементом впровадження в роботу служби зайнятості інституту кар’єрних радників стало розширення спектру послуг для клієнтів з урахуванням індивідуальних потреб, їх рівня професіоналізму, ступеня трудової мотивації та мобільності.
Протягом січня-грудня 2019 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 61,2 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 7,5% менше минулорічного показника аналогічного періоду.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-грудня 2019 року 44,2 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 21,0 тис. осіб працевлаштовані до набуття статусу безробітного. З початку року 472 особи працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 170 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 3,3 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації. З початку року 11,9 тис. осіб взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
З 1 січня 2020 року в центрах зайнятості запроваджено Інститут консультанта роботодавця, що є другим етапом стратегічного розвитку сервісів державної служби зайнятості. Основна мета новацій полягає у розширенні підходів до надання послуг роботодавцям з урахуванням специфіки підприємницької активності області, особливостей розвитку регіонального ринку праці та загального балансу між попитом і пропозицією робочої сили.
«Зміни, що запроваджуються в роботі з роботодавцями є вимогою часу. Новації спрямовані на розширення ефективних комунікацій з роботодавцями, застосування сучасних форм роботи, сприятимуть вирішенню проблеми нестачі кадрів», – коментує старт проєкту директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Довідково: Станом на 1 січня 2020 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 19,4 тис. безробітних.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 січня 2020 року становила 1109 одиниць. Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – продавці, водії, електромонтери, електрогазозварники, слюсарі, медсестри, охоронники та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів, економістів та вчителів з відповідним досвідом роботи.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47