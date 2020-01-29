У ЗНУ працюватиме Науково-методична платформа «НАВЧАТИ УСПІШНО? EASILY!»

31 січня 2020 року на базі Запорізького національного університету працюватиме Науково-методична платформа «НАВЧАТИ УСПІШНО? EASILY!» за участю науковців НАПН України, Інституту педагогіки НАПН України, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. У ході її роботи будуть відпрацьовані форми, методи та прийоми організації навчальної діяльності учнів з урахуванням їхніх психофізіологічних особливостей, проведено майстер-класи роботи за підручниками «Українська мова», «Математика», «Я досліджую світ».
Співорганізатори платформи: Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, Запорізький національний університет, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Департамент освіти і науки Запорізької міської ради, видавництво «Ранок».
Мета заходу: надати реальну допомогу вчителям початкової ланки у розвитку методичної компетентності, сприяння досягненню значимих і стійких змін у професійній діяльності, у ході наукових викладок і практичних демонстрацій переконати педагогічну громадськість у тому, що навчальні предмети учнями початкової школи можуть засвоюватися легко і без особливих проблем.
Тел. для довідок: 096 33 103 97 ( Володимир ),
(061)228-76-01 (Галина)