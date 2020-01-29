Від продажу підакцизних товарів запорізькі місцеві бюджети отримали понад 170 мільйонів

Від продажу підакцизних товарів запорізькі місцеві бюджети отримали понад 170 мільйонів

Оподаткування роздрібної торгівлі підакцизними товарами за 2019 рік додало місцевим бюджетам регіону 170,5 мільйона гривень акцизного податку. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський.

Для реалізації алкогольної і тютюнової продукції запорізькі підприємці і компанії отримали у податковій службі ліцензії, сплативши за них до місцевих скарбниць майже 41 мільйон гривень.

Усього за рік було видано понад 10 тисяч документів, зокрема, 5,5 тисячі ліцензій – на право роздрібного продажу алкогольних напоїв, 3,9 тисячі – на торгівлю тютюновими виробами. Крім того, призупинена дія 1099 та анульовано 2,5 тисячі дозволів.

Нагадаємо, з переліком діючих ліцензій можна ознайомитись на сайті податкової служби області: https://zp.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.

Також минулого року запорізькі податківці перевірили 760 суб’єктів господарювання, які торгували підакцизними товарами. За виявлені порушення було нараховано штрафних санкцій на загальну суму 12,7 мільйона гривень.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка