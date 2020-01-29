Зустрічайте свіжий випуск газети ПравдаЗП №3 від 30.01.2020року

Друзі! У четвер, 30 січня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Нинішній наш випуск виходить у світ напередодні Всесвітнього дня боротьби проти раку. Виникненню 43% онкологічних захворювань можна було б запобігти, дотримуючись елементарних норм здорової поведінки: запобігти доступу до куріння дітей, вести боротьбу з курінням як таким; розвивати фізичну активність; вживати збалансовану та здорову їжу; забезпечувати своєчасну вакцинацію проти вірусів, які викликають рак печінки і шийки матки; пропагувати утримання від тривалого перебування на сонці та в солярії; гарантувати своєчасну діагностику і забезпечувати увагу до власного здоров’я.
Міжнародний союз боротьби з онкологічними захворюваннями проголосив 4 лютого Всесвітнім днем боротьби проти раку, маючи на меті підвищення обізнаності людей про це одне із найстрашніших і найзгубніших захворювань нашої сучасної цивілізації. Залучаючи увагу до запобігання, виявлення та лікування цього захворювання, можна домогтися гарних результатів, а в деяких випадках і повного одужання. Громадськість закликає небайдужих політиків зробити це одним з політичних пріоритетів.
Історію запоріжанки, яка подолала цей недуг, читайте у нашій газеті.
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Чому жителі Енергодара, Чернігівки і Токмаку не згодні з рішенням чиновників про новий адміністративно-територіальний устрій нашої області? Що спонукає голів ОТГ протистояти новому переформатуванню? Як нас порахували- хто і коли провів перепис населення? Відповіді на ці та інші актуальні питання шукайте на сторінках ПравдиЗП.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
У лікарню – з гаманцем? Що очікує запоріжців на другому етапі медичної реформи, розкаже журналістка нашої газети Віталіна Московцева у рубриці «Ваше здоров’я»
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Зокрема, розкажемо, як цікаво і корисно можна буде культурно розважитись у Запорізькій філармонії.
Опікуємось і питаннями історичної правди.
Операція «Зачистка». В рубриці «Історичний ракурс» дізнайтесь від науковця і краєзнавця Юрія Щура історичні факти про діяльність українських націоналістів у Запорізькій глибинці у другій половині 1945-го року і про те, як знищували їх органи безпеки СРСР.
Також у нашій газеті з’ясуйте інформацію про найбільші перемоги громадянського суспільства у царині прав людини за 2019 рік.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про … масовий флешмоб на ковзанах під прапорами.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.