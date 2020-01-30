Дев’ять тисяч запоріжців отримали легальну роботу в результаті роз’яснювальних та перевірочних заходів податкової служби

У минулому році за підсумками профілактичних та контрольно-перевірочних заходів податкової служби було легалізовано працю 9148 робітників. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, податківці проводили семінари, круглі столи та робочі зустрічі із запорізькими роботодавцями, під час яких роз’яснювали необхідність оформлення найманих працівників.
Руслан Рачинський зазначив, що переважну більшість співробітників керівники підприємств та підприємці добровільно легалізували саме після проведеної профілактичної роботи. 9005 працевлаштованим було виплачено понад 38 мільйонів гривень доходів, а це, в середньому, 4200 гривень на одного робітника. Додаткові надходження до бюджетів і соціальних фондів склали майже 16 мільйонів гривень, зокрема, 8,4 мільйона гривень єдиного соціального внеску, 6,9 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 600 тисяч гривень військового збору.
Крім того, фахівці податкової служби провели 273 перевірки компаній, які мали ризики щодо несплати податків і зборів під час виплати доходів громадянам. У результаті виявлено 143 особи, які працювали без належного оформлення. Матеріали перевірок надіслані до ГУ Держпраці для вжиття відповідних заходів.
Наприклад, під час проведення позапланової перевірки одного з підприємців, який надавав послуги вантажного автотранспорту, фахівці податкової встановили одразу 18 неоформлених працівників. А в одному із запорізьких закладів громадського харчування нелегально трудилися 11 громадян. Тепер ці роботодавці нестимуть адміністративну відповідальність.
Податківці зауважують, наразі активізована спільна робота контролюючих органів по легалізації найманої праці, тож, запорізькі роботодавці, які нехтують вимогами законодавства, мають подбати про офіційне працевлаштування своїх робітників.
Головне управління ДПС у Запорізькій області