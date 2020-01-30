фахівці-піротехніки знешкодили 40 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

Відсутність снігового покриву цієї зими на більшості території країни сприяє тому, що громадяни продовжують знаходити застарілі міни та артснаряди у найрізноманітніших місцях.
Так, 28 січня в м. Токмак по вул. В. Вишиваного місцеві мешканці виявили підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні. Громадяни передали інформацію до Служби порятунку «101». Прибувши на місце події, спеціалісти ДСНС вилучили та знешкодили 40 гранат Ф-1 часів минулих війн .
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.