Легалізація доходів: працівникам 3589 запорізьких підприємств підвищили зарплату

Упродовж 2019 року в рамках спільної роботи органів виконавчої влади на засіданнях комісій при держадміністраціях та на робочих групах у податковій службі області заслухано керівників 3674 підприємств, які виплачували заробітну плату найманим працівникам менше встановленого законодавством мінімуму.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, у результаті 3589 суб’єктів господарювання підвищили рівень оплати праці своїм співробітникам. До бюджетів та соцфондів додатково надійшло 2 мільйони 100 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб, 200 тисяч військового збору та 2,5 мільйона гривень єдиного соціального внеску.
Порівняно з початком 2019 року кількість підприємств, які не дотримувалися вимог законодавства про працю та нараховували зарплати у розмірі менше законодавчо встановленого, зменшилась на 349.
Також податківці провели 36 перевірок фінансово-господарської діяльності СГД-юридичних осіб з питань дотримання вимог податкового та трудового законодавства. За виявлені порушення до бюджету нараховані суми податків. Додаткові надходження склали 3 мільйони 63 тисячі гривень, у тому числі 3 мільйони 170 тисяч гривень ПДФО та 400 тисяч гривень ЄСВ.
Головне управління ДПС у Запорізькій області