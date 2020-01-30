Священик, вчитель та публіцист Олексій Воблий рятував від голоду дітей у селі Піскошине, що у Веселівському районі. Тут священик створив початкову школу, лікнеп, народний хор та самодіяльний театр. Під час Голодомору 1932-1933 років Воблий власними силами влаштував при школі їдальню. Із харчів, які вдалося приховати від червоних інквізиторів, для тридцяти однієї дитини він зробив дворазове харчування. Відомі прізвища дітей, яких він врятував, серед них був майбутній Герой Радянського Союзу Олександр Яковлєв. Четверо школярів, батьки яких померли, жили при школі. Завдяки Воблому жодна дитина у Піскошиному під час Голодомору не загинула.
Радянська влада не простила вчителеві громадянського подвигу. Навесні 1937 року його закатували до смерті у підвалах мелітопольського НКВС. Ім’я Олексія Воблого внесено до Книги Національної пам’яті “Людяність у нелюдський час. Доброчинці в часи Голодомору”.
Онук Олексія Воблого ініціював встановлення меморіальної дошки на честь свого діда на будівлі колишньої школи у Піскошиному.