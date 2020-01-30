У Мелітополі розшукують найщасливішу родину

Управління молоді та спорту Мелітопольської міськради запрошує жителів міста взяти участь у фотоконкурсі “Моя щаслива сім’я”. Для участі в ньому потрібно поділитися сімейними фото, позитивним досвідом, досягнутими успіхами в різних областях сімейних відносин, унікальними ідеями і знахідками, результатами фототворчості. Всі фотографії повинні бути авторськими і належати одному з членів сім’ї. Роботи приймаються з 16 січня по 15 березня в електронному вигляді за посиланням або в друкованому варіанті за адресою: вул. Героїв України, 33/1, каб. 202, 203 (управління молоді та спорту). Оголошення результатів фотоконкурсу відбудеться пізніше 1 квітня.