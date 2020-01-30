У Запоріжжі рятувальники ліквідували пожежу на території дачного кооперативу

28 січня об 11:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території дачного кооперативу ««Пінгвін»» по вул. Базова у Шевченківському районі міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить надвірна споруда на загальній площі 20 кв.м.
О 11:56 вогнеборці локалізували загоряння, а о 12:41 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.