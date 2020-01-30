В Оріхові вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

28 січня о 10:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. 40 років Перемоги у с. Щасливе.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить гараж на загальній площі 24 кв. м.
О 10:45 вогнеборці локалізували загорання, а о 12:20 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку горючих конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.