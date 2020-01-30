В Україні обиратимуть кращих благодійників 2019-го року

Триває прийом заявок на національний конкурс «Благодійна Україна». Участь можуть взяти усі, хто впродовж минулого року творив добро для інших: втіленням благодійних проектів, проведенням акцій чи соціальною допомогою. Визначено 24 номінації, серед них колективне волонтерство, меценат року, народний благодійник. Заявки прийматимуть до 1 березня. Переможців відзначать бурштиновою статуеткою «Янгола добра». Минулого року нагороди була удостоєна запоріжанка Ольга Мамонова, яка керує благодійним магазином