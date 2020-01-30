Вітаємо з високими державними нагородами з нагоди Дня Соборності України

Сергія Пелюка, голову Запорізького обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки, директора комунального закладу “Запорізьке музичне училище імені П.І.Майбороди” Запорізької обласної ради, – з орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня;
Олександра Григорчука, голову профспілкового комітету акціонерного товариства “Запорізький залізорудний комбінат” (до недавнього часу – депутат Запорізької обласної ради), – з присвоєнням звання Заслужений працівник соціальної сфери України;
Геннадія Шевченка, депутата Запорізької обласної ради, – з орденом “За заслуги” ІІ ступеня;
БОГДАНОВСЬКУ Надію Богдановську, завідувачку кафедри Запорізького національного університету, докторку біологічних наук, професорку, – з присвоєнням звання Заслуженого діяча науки і техніки України;
Тетяну Тіліс, директорку-розпорядницю комунального закладу “Запорізька обласна філармонія” Запорізької обласної ради, – з присвоєнням звання Заслужений працівник культури України.