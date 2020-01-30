Запорожець Анатолій Шапіро був першим воїном-визволителем Освенціма

Запорожець Анатолій Шапіро був першим воїном-визволителем, який 27 січня 1945 року увійшов на територію табору смерті Освенцім, щоб дати волю його в’язням. За цей свій подвиг він був нагороджений тільки на початку 2005 року. Хрест «За Заслуги» Республіки Польща йому вручила Генеральний консул Польщі в Нью-Йорку Агнешка Мішевська. Указом Президента Віктора Ющенка від 21 вересня 2006 року Анатолію Шапіро – «учаснику звільнення концентраційного табору Освенцим 27 січня 1945 року» було присвоєно звання «Герой України». На жаль, посмертно: Анатолій Павлович помер роком раніше у Нью-Йорку. А 9 травня 2008 року в Запоріжжі з’явилася меморіальна дошка на честь визволителя Освенціма.