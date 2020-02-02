«Ні!» – контролю влади над ЗМІ!

Запорізькі журналісти, як і вся журналістська спільнота України, рішуче виступають проти встановлення контролю влади над ЗМІ, загрозу якого закладено у нинішньому законопроекті Міністерства культури «про дезинформацію».
Таку думку запорізькі медійники висловили одразу ж після публікації цього витвору владних структур протестним зібранням під Запорізькою ОДА, в обговореннях в творчих колективах і, зокрема, в телепрограмі, присвяченій цій кричущій проблемі, яку організувала і вела член секретаріату Наталія Зворигіна. В програмі також взяли участь відповідальний секретар Запорізької обласної організації НСЖУ Валентина Манжура, член НСЖУ, заступник декана факультету журналістики Запорізького Національного університету, професор Вікторія Ковпак та голова НСЖУ Сергій Томіленко, думку якого з обговорюваних проблем було записано на відео і продемонстровано під час прямого ефіру.
Учасники програми відзначили, що пропонований проект закону про дезиінформацію є серйозною атакою на свободу слова і грубим втручанням у журналістську діяльність. В законопроекті пропонується більш, ніж достатньо важелів впливу на журналістів, прямих загроз їх діяльності, що призведе до обмеження громадян України в одержанні неупередженої та критичної інформації, а прагнення «загнати в стійло», чи то, пак в якусь створену і контрольовану владою асоціацією, розділити журналістів по сортах і взагалі виглядає диктаторським.
До того ж, організація журналістського самоврядування в Україні вже є – Національна спілка журналістів України, створена самими журналістами на добровільних засадах, має свій Статут, і, до речі, Кодекс журналістської етики. Спілка доволі плідно працює на ниві творчого вдосконалення медійників та захисту їх професійної діяльності і не ділить журналістів на «правильних» і «неправильних але при цьому – незалежна від влади (а інакше – про яке самоврядування може йти мова?). То навіщо ж вигадувати велосипед? Щоб поставити всіх під контроль влади? У всякому разі, іншої відповіді на це запитання журналісти не бачать.
Водночас в пропонованому витворі «міністерських умів» немає головного – розуміння шляхів боротьбі з російською дезинформацією, цим страшним ворогом, який воює з Україно не тільки зовні, а і всередині. Адже у нас з телеекранів деяких так званих «українських» каналів звучать відверті антиукраїнські, антидержавні заклики, і це не викликає з боку влади жодного реагування. Інформаційна безпека України під загрозою. І найперше, що має зробити влада – вибудувати повномасштабну, чітко продуману систему протидії цій загрозі. Ось у чому має полягати взаємодія журналістів і влади, а не в бажанні взяти під контроль і критику, і громадську думку, і свободу слова, замінивши все це прописаними владою стандартами.
Учасники програми підтвердили загальну думку медіа-спільноти Запоріжжя – проект закону треба не доопрацювувати, а просто зняти з обговорення і забути, як страшний сон. А натомість зібрати спеціалістів і напрацювати новий законопроект, в якому буде розуміння всіх викликів, що стоять сьогодні перед Україною в інформаційному просторі, навести лад в цій важливій галузі, але не цензурою, не підходом «не пущать», «заборонити», а розумними законними методами.
І найперше, на думку журналістів, влада повинна припинити будь-які атаки на свободу слова під будь-яким благовидним приводом, не на словах, а на ділі продемонструвати свою відкритість, готовність говорити правду, обговорювати навіть найнезручніші питання, а не годувати суспільству недолугою напівправдо чи взагалі замовчувати гострі теми. Бо саме така політика і породжує більшість фейків, з якими так завзято збирається боротись влада в пропонованому законопроекті про дезінформацію.
Учасники телепрограми підкреслили: владі треба усвідомити, що інформаційна безпека – серйозний напрямок роботи, на якому повинні працювати кращі професіонали, а не аматори-турборежимники.
Валентина Бистрова