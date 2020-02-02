Перевірки РРО: запорізьким підприємцям донараховано майже шість мільйонів

У минулому році запорізькі податківці провели близько 600 перевірок у сфері готівкових операцій. Зокрема, було перевірено 530 господарських об’єктів. За виявлені порушення суб’єктам господарювання було донараховано 5,9 мільйона гривень, з яких вони узгодили 5,6 мільйона, у тому числі, за матеріалами фактичних перевірок – 5 мільйонів гривень.
На даний час порушники вже сплатили до бюджету 4,8 мільйона, що на 600 тисяч більше, ніж у 2018 році.
Нагадаємо, споживачі мають можливість самостійно перевірити справжність виданого фіскального чека. Це можна зробити онлайн в Електронному кабінеті платника – у розділі “Реєстри” необхідно перейти до підрозділу “Пошук фіскального чека” (https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check). В цій опції достатньо ввести фіскальний номер чека і дату та натиснути “Пошук” (інформація щодо чеків традиційних РРО оприлюднюється не пізніше наступного робочого дня). Якщо чек буде відсутній, споживач має право поскаржитися до податкової служби та ініціювати перевірку торговельного об’єкта.
Головне управління ДПС у Запорізькій області