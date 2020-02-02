Ринок праці Запорізької області

Станом на 31 січня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 20,7 тис. осіб, з них 16,8 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 31 січня 2020 року – 1761 одиниця (у м. Запоріжжі – 927 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 12 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітних).
З початку січня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 191 громадянин. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 54 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.