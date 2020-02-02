У Запоріжжі відбудеться форум «Agro Pro»

За підтримки Європейського Банку Реконструкції та Розвитку в рамках ініціативи «EU4Business»
Європейського Союзу 11 лютого 2020 року у ВЦ «Козак-Палац» відбудеться четвертий
спеціалізований аграрний форум «Agro Pro: Формування сприятливого середовища для
експорту сільгосппродукції та продукції сільгоспмашинобудування».
Захід проходитиме в рамках 19-ої міжрегіональної спеціалізованої виставки для
аграрного бізнесу «АгроТехСервіс – 2020».
Основною метою є заохочення малого і середнього бізнесу агросектору до включення в
експортні відносини з партнерами, підтримка експортно-орієнтованих ініціатив; створення
майданчику для презентації інноваційних рішень, спрямованих на підвищення експортної
привабливості виробничих підприємств та, відповідно, конкурентоздатності вітчизняної
продукції на зовнішніх ринках
Черга денна
АгроФорум «AgroPro: Формування сприятливого середовища для експорту
сільгосппродукції та продукції сільгоспмашинобудування»
11 лютого 2020
09:30
10:00 Реєстрація учасників
10:00
10:15
Вітальні виступи:
– Представник Запорізької ОДА
– Представник ЄБРР
– Андрій Куц, віце-президент Запорізької ТПП, ЦІПБ м. Запоріжжя
Блок 1: Державна підтримка експорту сільгосппродукції та сільгоспмашинобудування та
міжнародні проекти та програми щодо підтримки МСБ при виході на міжнародні ринки
Модератор: Олег Юхновський, голова Комітету АПК при Торгово-промисловій палаті України
10:15
10:30
Послуги Офісу з просування
експорту для представників
агросектору
Уточнюється, ДУ “Офіс з
просування експорту”
10:30
10:50
Проект електронних торгів
зерновими культурами і
програми форвардних
закупівель та можливість
експорту великих партій
Геннадій Санченко, Любомир
Чебан, ПАТ «Аграрний Фонд»
(Кабінет Міністрів України)
10:50
11:10
Митні правила при експорті
сільгосппродукції та
сільгоспмашинобудування
Представник митниці
11:10
11:30 Тема уточнюється
Віктор Шершньов, ГУ
Держпродспоживслужба в
Запорізькій області
11:30
12:00
Механізми підтримки розвитку
експорту продукції агро-харчової
промисловості – досвід
Німеччини та інших країн ЄС
GAP-аналіз інституційної
підтримки аграрного експорту в
Україні
Річард Муді, Анастасія
Блюмська проект «Агрітрейд»
«Агроторгівля України»
12:00
12:30 Тема уточнюється
Світлана Степащенко, керівник
проектного бюро Програми
Федерального міністерства
економіки та енергетики по
підготовці управлінських кадрів
“Fit for partnership with Germany”
(GIZ)
12:30
13:00
Можливості проекту ITC для
підтримки малих і середніх
підприємств. Історії успіху.
Олена Коломойцева,
національний менеджер проекту
Міжнародного Торгового Центру
(ITC)
13:00
13:30
Кава-брейк
Блок 2: Ознайомлення з митними, податковими й маркетинговими базами. Успішні
практики експорту продукції з урахуванням ризиків роботи на закордонних ринках
Модератор: Микола Ларін, експерт в галузі міжнародної торгівлі, голова ради Асоціації
експортерів і імпортерів
13:30
14:00
Робота на зарубіжних ринках
для агровиробників у 2020 році
з точки зору нових викликів та
ризиків. Нові умови поставок у
2020 році. Правила Інкотермс
2020. Нові ЗЕД-контракти
Микола Ларін, експерт в галузі
міжнародної торгівлі, голова
ради Асоціації експортерів і
імпортерів
14:00
14:20
Європейський досвід –
українським підприємствам
Ральф Ловак, Консультант із
зовнішньоекономічних питань
Європейського офісу ТПП
України
14:20
14:35
Тема уточнюється
Олексій Бондаренко, директор
відділення ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК»
14:35
15:10
Тема уточнюється
Іван Гайванович, національний
експерт з питань маркетингу та
комунікацій проекту «Підтримка
розвитку системи географічних
зазначень в Україні»
15.10
15.30
Кооперація агровиробників
області з ціллю експорту великих
партій зернових культур
Владислав Сергієнко, керівник
СОК «Дніпро»
Підведення підсумків