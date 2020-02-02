«Запоріжкокс» завершив реконструкцію коксових батарей №5-6

«Запоріжкокс» завершив програму капітального ремонту коксових батарей № 5-6, заплановану на 2019 рік. Інвестиції склали 96 млн гривень. Модернізація батарей дозволить збільшити виробництво коксу і знизити ймовірність неорганізованих викидів в навколишнє середовище.
В рамках програми модернізації в 2019 році на коксових батареях №5-6 виконано ремонт 26 простінок камер коксування, виконано заміну елементів армування, броней та анкерних колон на печах. З машинної та коксової сторін батарей проведена перекладка крайніх вертикалів та встановлення нових дверей на камерах коксування. Також виконано ремонт газової арматури.
«Капітальний ремонт проводився в умовах діючого виробництва, що дозволило утримати випуск коксу на плановому рівні. Тепер завдяки введенню в експлуатацію всіх камер коксування на шостій батареї добове виробництво валового коксу збільшилося до 1822 тонн», – зазначив генеральний директор «Запоріжкоксу» Олександр Третьяков.
Відзначимо, на «Запоріжкоксі» експлуатується три коксові батареї. Виробництво доменного коксу в 2019 році склало 827,5 тисяч тонн. Продуктивність коксових батарей № 5-6 становить 678 тисяч тонн на рік.