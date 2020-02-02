Запорізький підприємець ухилився від сплати 5,9 мільйона гривень податків – справу розглядатиме суд

Співробітники податкової міліції Запорізької області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури закінчили кримінальне провадження стосовно фізичної особи-підприємця, якого звинувачують в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємець у період 2016-2018 років отримав дохід від надання послуг у сфері вантажоперевезень. У податковій звітності він відобразив недостовірні відомості щодо надання йому транспортно-експедиторських послуг. Таким чином, він ухилився від сплати податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету 5,9 мільйона гривень.
У рамках розслідування кримінального провадження на особисте майно підозрюваного накладено арешт на суму 6,7 мільйона гривень.
Фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру, а матеріали досудового розслідування направлено до суду.
Головне управління ДФС у Запорізькій області