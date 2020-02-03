Бліц-опитування: Чи до вподоби Вам абстрактне мистецтво?

Бліц-опитування: Чи до вподоби Вам абстрактне мистецтво?

Богдан, менеджер:

-Важко сказати, бо неможливо оцінити те чого не бачив  а тільки чув про таке. Взагалі у нас більше шанують  якісь більш реальні речі, в тому числі і у мистецтві. Якщо б у мене була можливість, то для власної оселі придбав картину з якимось пізнаваним пейзажем.

Інеса, студентка:

-Так, подобається, різні кольорові плями, лінії, незвичні форми та об’єми, все це милує око і будить власну фантазію і уяву. Прикрасити власний дім таким творінням мистецтва я дуже б хотіла.

Марія, медична сестра:

-Ой, не знаю, погано знаюсь на мистецтві. Якщо б мені показати якусь чиюсь  абстрактну роботу , то могла б оцінити подобається вона мені чи ні. В ось так, взагалі не зможу сказати.

Михайло, водій:

-Абстрактний витвір мені б сподобався, якщо б в ньому було б хоч частка впізнаваного світу , якась дещиця чогось знайомого, щоб можна було б зачепитися оком та включити власну уяву. Взагалі мені більше до вподоби реалістичне мистецтво.

Станіслав, приватний підприємець:

-Якщо це справжнє мистецтво, тобто таке що ціпляє душу і викликає якісь почуття, то неважливо абстрактне воно чи реалістичне. Головне аби воно несло якесь естетичне авторське посилання.

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