Бліц-опитування: Чи до вподоби Вам абстрактне мистецтво?

Богдан, менеджер:
-Важко сказати, бо неможливо оцінити те чого не бачив а тільки чув про таке. Взагалі у нас більше шанують якісь більш реальні речі, в тому числі і у мистецтві. Якщо б у мене була можливість, то для власної оселі придбав картину з якимось пізнаваним пейзажем.
Інеса, студентка:
-Так, подобається, різні кольорові плями, лінії, незвичні форми та об’єми, все це милує око і будить власну фантазію і уяву. Прикрасити власний дім таким творінням мистецтва я дуже б хотіла.
Марія, медична сестра:
-Ой, не знаю, погано знаюсь на мистецтві. Якщо б мені показати якусь чиюсь абстрактну роботу , то могла б оцінити подобається вона мені чи ні. В ось так, взагалі не зможу сказати.
Михайло, водій:
-Абстрактний витвір мені б сподобався, якщо б в ньому було б хоч частка впізнаваного світу , якась дещиця чогось знайомого, щоб можна було б зачепитися оком та включити власну уяву. Взагалі мені більше до вподоби реалістичне мистецтво.
Станіслав, приватний підприємець:
-Якщо це справжнє мистецтво, тобто таке що ціпляє душу і викликає якісь почуття, то неважливо абстрактне воно чи реалістичне. Головне аби воно несло якесь естетичне авторське посилання.