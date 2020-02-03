«Кіна не буде». Держкіно очолила Марина Кудерчук

Колишня директорка Запорізького комунального кінотеатру ім.Довженка, в якому вона знімала з показу «Кіборгів» та відмовлялися показувати «Червоного», тепер керуватиме усім українським кіно
В студії телеканалу «Еспресо» у програмі «Вечір з Єгором Чечериндою» народний депутат восьмого скликання Ігор Артюшенко розказав, що саме асоціюється в нього з іменем Марини Кудерчук.
- Рішення для мене є доволі дивним. Особисто не знаю Кудерчук, але ж живу в Запоріжжі і в кінотеатр ходжу. В останні роки були скандали, що пов’язані з Кудерчук. Перший я дуже добре пам’ятаю, – коли в прокаті йшов фільм “Смерть Сталіну”, чомусь кінотеатр Довженка відмовився його ретранслювати та показувати. Це був комедійний фільм, який звісно заборонили в Росії. Відмова комунального кінотеатру показувати фільм підбурила, як зараз прийнято казати, войовничу меншість в Запоріжжі. Люди не розуміли, чому в інших містах показують, а наш комунальний кінотеатр не хоче. Щоб приглушити скандал міська рада викупила квитки і все ж один показ відбувся. Були й інші ситуації, такі патріотичні фільми як “Донбас”, “Аеропорт” та інші завжди проходили зі скрипом. Нам закидали, мовляв – їх ніхто не дивиться, для чого їх показувати, це нерентабельно. У підсумку їх ставили на 13-14 годину в будній день і звичайно їх ніхто не дивився. Це мотивувало у майбутньому відмовляти у показах інших патріотичних стрічок. Не знаю, чи Кудерчук такі рішення сама приймала, чи це наслідок того, що вона працювала в команді мера Запоріжжя, який був фактично висунутим від опоблоку. Можливо, що їй справді давали такі, напівватні вказівки, але ж факт залишається фактом. Ну і саме призначення справді дивне, це так само, як призначити ректором університету завгоспа. Людина яка працювала в кінотеатрі, потім зі зміною влади, восени минулого року відповідала за аграрні питання, а зараз вона директорка Держкіно… У зв’язку з цим маю побоювання, що буде підтримувати Держкіно, “Сватів”, “95 квартал”, а не щось цінне та пізнавальне, – зауважив Ігор Артюшенко.
Наостанок
Коментуючи своє призначення українському 112-ому каналу, пані Кудерчук зважилася похвалитися своїм «неоціненним внеском» у розвиток запорізького ККЗ ім Довженка, мовляв, вона «отримала у спадок вщент зруйнований місцевий осередок кіномистецтва, і зробила з нього цукерочку».
Мусимо нагадати пані Кудерчук, ще до її силового запровадження у керівництво кінотеатру на посаду заступниці директорки, куди вона приходила, м’яко кажучи, лише за заробітною платнею, а не працювати наполегливо на ниві популяризації українського кіно (чим постійно обурювалися працівники закладу, пояснюючи це фактом «особливого її статусу»), керувала закладом заслужена діячка культури України Людмила Зеленюк. Саме її авторству належить створення і розвиток цілої низки фестивальних заходів –зокрема, «Запорізька синерама», фестиваль дитячого кіно, фестиваль молодого кіно, чимало соціальних акцій для ветеранів, дітей і молоді, вагітних жінок, тощо. Саме їй завдячують запорізькі журналісти можливістю записати безліч ексклюзивних інтерв’ю з провідними українськими акторами та режисерами. Окрім суто митецької творчої роботи, саме Людмила Зеленюк вивела кінотеатр із руїни, провівши капітальний ремонт, технічне переоснащення і модернізацію. Саме вона позбавила комунальне підприємство юридичних траблів, через які воно опинилося на межі існування. І найцінніше, що зробила Людмила Миколаївна для запоріжців – це привила нам високий смак у споживанні кінопродукції, перевела кіномистецтво для нас у ранг високого мистецтва. У ККЗ ім Довженка за часів Людмили Зеленюк царювала атмосфера піднесення, творчості, натхнення і наснаги.
На жаль, цього не можна сказати за часи царювання тут пані Кудерчук. Авторка цих рядків на власному досвіді мусила пересвідчитися, як низько впав рівень культури у цьому закладі. Мала необережність якось прийти на сеанс із донькою. Замість насолоди від перегляду кінострічки( як було раніше), отримали лише стрес від безладу, який царював не тільки у холі цього кінотеатру, але й у глядацькій залі. «Сильне враження» справили і туалетні кімнати закладу – стіни у кабінках були вимазані фекаліями. І глядачі жваво обговорювали це явище, замість того, щоб споглядати фільм.
Тож, з огляду не те, що Марина Кудерчук зробила із ККЗ ім. Довженка у Запоріжжі, не важко прогнозувати, що саме така пані зробить із українським кіно на щойно презентованій їй посаді. Зазначу лише, що конкурс на посаду голови Держкіно Кабмін оголосив у жовтні 2019 року, а проводила йогоНаціональне агентство з питань держслужби. Найбільше балів набрала продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич. Але щось пішло не так…
Публікацію підготувала
за матеріалами з відкритих інформаційних джерел
Олександра Воронцова