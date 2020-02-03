П’ятдесят п’ять тисяч запоріжців задекларували майже два мільярди гривень доходів

Минулого року понад 55 тисяч запоріжців відзвітували про отримані у 2018 році доходи. Коментуючи підсумки кампанії декларування, в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський повідомив, що порівняно з попереднім роком кількість декларантів зросла на 699 осіб. Загалом вони отримали 1,9 мільярда гривень доходів, з яких сплатили до бюджету майже 150 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб та 19,2 мільйона гривень військового збору. Це, відповідно, на 16,5 та 4,7 мільйона перевищило показники 2018 року.
Найбільша кількість декларацій надійшла від громадян, які реалізовували вирощену сільськогосподарську продукцію на власних земельних ділянках площею понад 2 га – 34 тисячі або 71 відсоток від поданих.
Також активно декларували доходи спадкоємці – від них до податкової служби області було направлено 2,4 тисячі декларацій. Доходи від продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна отримали 2923 мешканця регіону. Про прибутки від операцій з інвестиційними активами відзвітували 386 осіб.
Суттєво зросла й кількість гривневих “мільйонерів” – за 2019 рік було подано 198 декларацій із сумами у понад мільйон, що на 59 більше, ніж 2018-го року. Порівняно з попереднім роком доходи “мільйонерів” збільшились на 255 мільйонів або на 53 відсотки (найпоширеніші джерела: заробітна плата, дохід у вигляді дивідендів, прибуток від операцій з інвестиційними активами, від продажу статутного капіталу, спадщина, іноземні доходи).
Нагадуємо, з 1 січня розпочалася кампанія декларування доходів громадян за 2019 рік, яка завершиться 30 квітня.
Детально про те, хто повинен подавати декларацію та відповіді на інші питання можна дізнатися на сайті податкової служби області: https://zp.tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2020/ .
Головне управління ДПС у Запорізькій області