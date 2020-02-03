У дусі Далі: величезне вушко голки у людський зріст

Незвичайну композицію заввишки 175 см, з цільної колоди акації зробив запорізький різьбяр та художник Анатолій Івченко. Майстер добре знайомий колегам та поціновувачам, як такий що має особливе бачення, власний стиль та манеру. Обсяг роботи неважко собі уявити, враховуючи що колода, яка у руках майстра стала витвором мистецтва, у довжину сягала 185 см, а її діаметр ледь вміщався у обійми дорослої людини.
На питання, який зміст автор вклав у власне творіння, відповідь він дав лаконічну : «Ніякого. Це просто пластика».
На наш погляд, в цьому абстрактному творінні митця все ж таки є упізнавані риси чогось дійсно реального. Наприклад, величезне вушко голки, в яке входить така ж велика і товста нитка. Тобто композиція цілком в дусі снів Сальвадора Далі. Отакі люди – магічні майстри живуть у нас у Запоріжжі.
Олександр Максимов