Митці запрошують на виставку

У виставковому залі Запорізької Національної спілки фотохудожників України, за адресою пр. Соборний 159, відкрилася щорічна виставка «Запорізький вернісаж 2020» Запорізького міського об’єднання митців «Колорит».
«Колорит» веде активну благодійну діяльність: роботи художників і майстрів передаються в дар дитячим будинкам, бібліотекам, громадським організаціям. Розробляються творчі проекти, конкурси, фестивалі, проводяться безкоштовні майстер-класи для дітей.
«Колорит» є незмінним учасником культурних заходів міста та області, фестивалів та виставок по всій Україні.
Члени міського об’єднання художників «Колорит» проводять тематичні та персональні виставки, беруть участь в творчих конкурсах, пленерах, викладають у вищих навчальних закладах, художніх школах, ведуть студії образотворчого мистецтва.
На виставці представлені роботи 24 художників.
Виставка працює без вихідних з 10-00 до 18-00, у вихідний день з 11-00 до 16-00.