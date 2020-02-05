Роботодавці надали 50 тис вакансій до бази даних служби зайнятості

Перед роботодавцями сьогодні постають серйозні виклики: поглиблення процесів глобалізації в економіці та суспільстві; тенденція до збільшення трудової міграції працездатного населення, перш за все, кваліфікованих робітників та фахівців з вищою освітою; дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили, спричинений негативними демографічними процесами та недосконалістю системи підготовки кадрів та ін. Завдання, що ставить перед собою служба зайнятості в цих умовах: стабільна робота підприємств всіх видів економічної діяльності, кадрове забезпечення роботодавців області, задоволення потреб шукачів роботи, урегулювання дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили. В рамках такої тісної співпраці кількість роботодавців, які користуються послугами центрів зайнятості щороку зростає.
Протягом 2019 року роботодавці до бази даних Запорізької обласної служби зайнятості надали 50 тис вакансій (що майже на 3 тис вакансій більше, ніж у 2018 році). За сприяння служби зайнятості 44,2 тис громадян було працевлаштовано. За видами економічної діяльності: 27,7 % – сільське, лісове та рибне господарство; 15,7% – переробна промисловість; 11% – торгівля та ремонт; 8.5 – освіта; 6,2 – охорона здоров’я.
Служба зайнятості, підтримуючи клієнта №1-Роботодавця, запровадила з 1 січня 2020 року в центрах зайнятості Інститут консультанта роботодавця. Основна мета новацій полягає у розширенні підходів до надання послуг роботодавцям з урахуванням специфіки підприємницької активності області, особливостей розвитку регіонального ринку праці та загального балансу між попитом і пропозицією робочої сили.
«Зміни, що запроваджуються в роботі з роботодавцями є вимогою часу. Новації спрямовані на розширення ефективних комунікацій з роботодавцями, застосування сучасних форм роботи, які сприятимуть вирішенню проблеми нестачі кадрів», – коментує директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Довідково: Нагадуємо види послуг, які надає роботодавцям державна служба зайнятості:
- інформування про стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку праці;
- інформування роботодавців відповідно до профілю підприємств про професійно-кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані в центрі зайнятості (далі ЦЗ), в тому числі про осіб, які шукають роботу і мають унікальні (рідкісні) професії, спеціальності або особисті якості;
- вивчення потреб роботодавця та надання допомоги щодо укомплектування підприємств персоналом;
- здійснення на замовлення роботодавця підбору необхідних працівників із використанням психодіагностичних методик: проведення тестування, оцінка та інтерпретація результатів;
- задоволення потреб роботодавців у тимчасових працівниках для виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру;
- допомога в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом представлення вакансій для потенційних працівників в ході проведення ярмарок вакансій;
- організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреби роботодавців у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві;
- стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових робочих місць шляхом щомісячної компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці працевлаштованих осіб з числа внутрішньо переміщених осіб та компенсації витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, на перепідготовку та підвищення кваліфікації та ін.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47