“Врожай-2019” легалізував роботу 2370 запоріжців

Минулого року під час заходу “Врожай” податківці провели роз’яснювальну роботу з 2487 компаніями та 958 підприємцями агросектора.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, після співбесід аграрії добровільно оформили найманих 2370 працівників. У результаті сума легалізованих доходів робітників склала 12,3 мільйона гривень. З неї до бюджетів додатково надійшло 5 мільйонів гривень, зокрема, 2,7 мільйона гривень єдиного соціального внеску, 2,2 мільйона податку на доходи фізичних осіб та 184 тисячі гривень військового збору.
Крім того, 3148 сільськогосподарським працівникам було збільшено розмір заробітної плати – бюджети та соцфонди додатково отримали майже два мільйони гривень.
З питань дотримання податкового законодавства під час виплати доходів громадянам було здійснено 58 перевірок фінансово-господарської діяльності сільгоспвиробників. Після виявлених порушень нараховано податкових зобов’язань на загальну суму 9,5 мільйона. На даний час до бюджетів вже сплачено 3 мільйони, у тому числі 2,7 мільйона гривень ПДФО, 160 тисяч гривень військового збору та 128 тисяч гривень ЄСВ.
Руслан Рачинський зазначив, що наразі продовжується спільна робота органів виконавчої влади з детінізації зайнятості населення, у тому числі у сільському господарстві.
Головне управління ДПС у Запорізькій області