З “партнерів” “конвертаційних центрів” стягнуто понад 27 мільйонів гривень

З “партнерів” “конвертаційних центрів” стягнуто понад 27 мільйонів гривень

Співробітники податкової міліції Запорізької області минулого року ліквідували діяльність двох “конвертаційних центрів” міжрегіонального характеру. Встановлено, що загальний обсяг проконвертованих ними коштів склав 564 мільйони гривень, а ймовірні втрати бюджету – 94 мільйони.

За результатами відпрацювання контрагентів “конвертаційних центрів” та фіктивних суб’єктів господарювання стягнуто 27,3 мільйона гривень.

Крім того, в рамках проведення операцій “Рубіж” припинено роботу міжрегіонального “центру мінімізації митних платежів”. Через підприємства, які входили до центру, упродовж 2018-2019 років проведено імпортних операцій на суму понад 78 мільйонів гривень.

У митній сфері викрито 10 злочинів, у тому числі 5 – за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. До бюджету додатково спрямовано 17,2 мільйона гривень митних платежів.

У сфері державних закупівель виявлено 8 фактів порушення законодавства, за результатами перевірок до бюджету стягнуто 8,9 мільйона.

Усього за минулий рік розпочато 86 кримінальних проваджень, 35 з яких належить до категорії тяжких злочинів. За фактами ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах розпочато 25 кримінальних проваджень.

До суду з обвинувальним актом направлено 26 матеріалів, три з яких – для звільнення осіб від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків на загальну суму 17,7 мільйона.

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області

Економіка