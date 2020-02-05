Запрошуємо на лекцію історика Володимира Мільчева «Запорожці без Січі: козацькі «енеїди» 1775 – 1791 рр»

Книгарня «Є» та Запорізький національний університет запрошують на лекцію історика Володимира Мільчева «Запорожці без Січі: козацькі «енеїди» 1775 – 1791 рр». Захід відбудеться 7 лютого. Початок – о 18.30.
Як добре відомо, на створення свого безсмертного творіння – «Енеїди» – Котляревського надихнула подібність долі козаків ліквідованої Запорозької Січі до легендарних троянців, які помандрували світом після зруйнування греками їхнього рідного міста. Сучасник, хоча й не свідок тих подій, Іван Петрович був добре обізнаний з усіма перипетіями їхньої сумної мандрівки. Однак його твір є лише літературною алюзією на ті події. Якими ж були справжні обставини козацьких блукань теренами тогочасної Європи?
Професор Володимир Мільчев пропонує познайомитись із маловідомими сторінками історії запорозького козацтва після 1775 р. і дізнатися про те:
– що спонукало козаків до вимушених «енеїдних» мандрів після їх уходу з Січі-матері?
– чому служба турецьким султанам здалася їм цікавішою, аніж підданство російській імператриці Катерині ІІ?
– наскільки довгим був їх шлях до нової Січі на Дунаї?
– чим займались козаки на службі у молдавського господаря й австрійського цісаря?
– чи правда, що запорожці бували на Мальті і хто такі «мальтизи»?
– як завдяки колишнім січовикам Кубань стала Чорноморією?
Відповіді на ці та інші питання ви дізнаєтеся на лекції.
Володимир Мільчев — доктор історичних наук, професор ЗНУ.
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 139.
Тел.: (094) 885 3903.