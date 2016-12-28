Фізичний факультет ЗНУ запрошує відвідати обсерваторію вишу

Деталі грудня 28, 2016

Фізичний факультет ЗНУ завжди славився високим рівнем підготовки наукових кадрів та фахівців-фізиків як в нашому регіоні, так і за його межами. Також факультет отримує всебічну підтримку з боку держави у вигляді грантів і дотацій на розвиток наукових розробок, нових винаходів, проведення дослідів та досліджень. Матеріально-технічна база факультету є доволі потужною як для практичних, такі і для теоретичних досліджень з фізики та астрономії.

Треба зазначити, що на факультеті працює найстаріша у Запорізькій області обсерваторія, де молоді науковці мають можливість навчатися та стежити за небесними тілами з допомогою телескопу. Так, телескопічне обладнання тут було встановлено ще приблизно в 50 – х роках. В цій обсерваторії любителі астрономії можуть прослухати цікаві тематичні лекції від викладачів факультету, познайомитись з будовою телескопу та розгледіти в телескоп на нічному небі сузір’я та планети, космічні тіла та супутники, а також Місяць з усіма його кратерами.

Так, в травні – червні цього року на факультеті проводилась екскурсія-спостереження за таким астрономічним явищем, як «Велике протистояння» (коли Марс і Земля знаходились на дуже близькій відстані одне від одного). До речі, таке явище як повне «Велике протистояння» буде спостерігатись в 2018. Під час таких екскурсій можна спостерігати також планету Юпітер та її супутники, кільця Сатурна та інші зіркові скупчення.

Наприклад, зараз у телескоп в обсерваторії можна спостерігати планету Венера та її фази, зіркове скупчення «Стожари», сузір’я Оріона і туманність Оріона, сузір’я Ліри (кільце), а також цілий ряд туманностей і сузір’їв.

Обсерваторія на факультеті є також місцем, де проводять посвяту у студенти. Нагадаємо, що цього року в вересні таку посвяту провели для першокурсників спеціальності «Фізика». Також в обсерваторії нещодавно були проведені дві благодійні екскурсії для допомоги студентам СПП та ФСУ Катерині Маслій та Максиму Каманову.

Керівництво факультету запевняє, що вони завжди раді долучати молоде покоління до нових відкриттів в сфері фізики та астрономії. В цьому сенсі обсерваторія виконує значну науково-популярну функцію. Крім студентів до обсерваторії в рамках ознайомлювальних екскурсій можуть завітати і школярі, майбутні абітурієнти, які хочуть присвятити своє життя дослідженню астрономічних та космічних явищ.

Під час таких екскурсій можна здійснити прогулянку нічним небом та познайомитись з історією обсерваторії.

На думку декана фізичного факультету Віталія Горбенка, такі екскурсії в обсерваторії допоможуть популяризувати природничі науки серед молоді, дадуть їй можливість краще познайомитись з тонкощами і нюансами астрономічної науки, допоможуть досліджувати сонячну активність, сонячно-земні зв’язки та вплив на нашу планету.

Все це може активно сприяти розвитку вітчизняної науки, її виходу на новий, більш якісний рівень, відкриваючи все нові і нові можливості для становлення нової інтелектуальної еліти.

За словами декана фізичного факультету до нього дуже часто звертаються з пропозиціями організувати екскурсії, зокрема для школярів. Так, незабаром, а точніше - 29 грудня вже запланована чергова екскурсія для учнів 9-11 класів під назвою «Новорічне зіркове небо», ініційована представниками Департаменту освіти і науки нашого міста в рамках заходу «Корисні Stream-канікули». До речі, всі екскурсії в обсерваторії проводяться безкоштовно.

Зазначимо, що екскурсії в обсерваторії проводяться в вечірній час в рамках тематичного плану, за умови попереднього узгодження з деканом фізичного факультету та за наявності сприятливих погодніх умов.

Для того, щоб завітати до обсерваторії студентам необхідно звертатись до студентських рад факультетів, подавати заявку та узгоджувати це безпосередньо з керівництвом факультету, а саме - з деканом Віталієм Горбенком, який спільно із колегами проводить такі екскурсії.

Олена Переверзєва

Фізичний факультет, обсерваторія