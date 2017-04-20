Радник Міністра освіти і науки України Михайло Винницький високо оцінив досягнення науковців ЗНУ

Деталі квітня 20, 2017

Михайло Винницький високо оцінив досягнення ЗНУ в побудові нової системи підготовки докторів філософії, особливо відзначивши дебюрократизацію та демократизацію освітнього процесу, впровадження електронних систем, кадровий

потенціал закладу, залучення до проведення гостьових лекцій колег, які повернулись із зарубіжних стажувань, відхід від менторської моделі викладання. У виступі Михайла Винницького йшлося про нормативно-правові зміни в галузі підготовки та атестації кадрів, які найближчим часом запропонують для громадського обговорення, зокрема ухвалення рішень про присудження наукових ступенів разовими спеціалізованими вченими радами, відмову від загальнодержавного диплома PhD на користь відповідальності конкретного університету за видачу такого документа. Під час дискусії доктор історичних наук Володимир Бондаренко звернув увагу гостя на необхідність адаптації складання міжнародних мовних тестів для осіб із обмеженими можливостями. Доцент Сергій Чопоров окреслив проблематику фахових видань, якості наукових збірників та державні вимоги до апробації дисертаційних досліджень. Доценти Володимир Сарабєєв і Катерина Сіріньок-Долгарьова порушили питання захисту дисертацій англійською мовою, перспективи скасування авторефератів. Михайло Винницький наголосив на важливості подвійного наукового керівництва із запрошенням колег з-за кордону, прийняття внутрішньоуніверситетського Регламенту PhD, міждисциплінарності наукових досліджень.



За словами Михайла Винницького, у виші є достатньо людей, для яких ЗНУ – це не проста абревіатура, а насамперед вболівання за імідж і реноме рідного університету.

Також у рамках свого візиту до Запорізького національного університету радник Міністра освіти і науки України Михайло Винницький взяв участь в освітньому проекті Студентської ради «Лекторій ЗНУ» під назвою "Твій університет?".



Студенти відзначили, що спікеру вдалося перетворити зустріч на цікавий і незабутній діалог. Від Михайла студенти почули поради про способи розвитку в університеті. Під час заходу його учасники обговорили стан студентського самоврядування в Україні, досвід західних ВНЗ у студентському житті, місії студентських ініціатив та ідею «як зробити університет, яким будуть пишатися?». Також доповідач розповів про дві концепції освіти. Перша – коли ціль бакалаврату – підготовка. Людина ставиться до себе, як до матеріалу, який потребує лише навичок у своїй вузькій спеціалізації, а студентське самоврядування виступає захисником прав студентів. А ще одна – коли поняття «освіта» набуває ширшого значення, а саме – намагання зрозуміти світ. У цій концепції є місце для трьох важливих понять: аудиторія (де ви, набравшись деяких знань, приходите обговорювати світ), лабораторія (де ви дізнаєтеся про нове) та бутафорія (символічне представлення чогось складного). Гарний освітній заклад нараховує всі ці три компоненти.

Прес-служба ЗНУ