На базі ЗНУ провели перший день роботи міжнародного семінару з інклюзивної освіти

Деталі серпня 16, 2017

У Запоріжжі триває триденний тренінговий курс «Інклюзивний простір. Практичні кроки». Організаторами цього заходу стали представники Благодійного Фонду

Порошенка, зокрема його голова і натхненник проекту з інклюзивної освіти в Україні Марина Порошенко, Міністерство освіти і науки України та Запорізька обласна держадміністрація. Офіційне відкриття семінару та перший день його роботи відбулися на базі Запорізького національного університету.

Участь у заході взяли запорізькі фахівці з інклюзивної освіти, а також освітяни ще чотирьох областей – Дніпропетровської, Житомирської, Чернігівської та Хмельницької і закордонні гості – міжнародні тренери-практики від Британського Благодійного Фонду.

Серед почесних учасників тренінгу були: виконавчий директор Благодійного Фонду Порошенка Олена Безрека, начальник відділу освіти дітей з особливими потребами Міністерства освіти і науки України Тетяна Симоненко, заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Едуард Гугнін, директор Департаменту освіти і науки ЗОДА Тетяна Озерова, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Запорізького національного університету Олександр Гура, директор Республіканського центру психопедагогічної допомоги республіки Молдови Віржинія Руснак, експерт з інклюзивної освіти організації «Lumos Foundation» Агнесія Ефтоді та інші.

Запорізький регіон був обраний для проведення подібного семінару, бо, як відзначила у своєму виступі Олена Безрека, за 2016-17 рр. тут майже у вісім разів збільшилася кількість закладів інклюзивної освіти. Запорізькі фахівці мають суттєві напрацювання з цього напряму освітньої діяльності і можуть поділитися ними з іншими.

Едуард Гугнін як координатор з впровадження проекту інклюзивної освіти на Запоріжжі наголосив на значних успіхах, які вже мають запорізькі освітяни. Тетяна Озерова запросила учасників відвідати школи у смт Кушугум та Балабіно, які готові вже з вересня приймати на навчання дітей з особливими потребами.

Проректор Олександр Гура привітав присутніх від імені всієї адміністрації вишу та наголосив, що представники університету намагалися створити максимально комфортні умови для роботи учасників заходу.

Ще два тренінгові дні пройдуть на базі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Після завершення заходу його учасники зможуть отримати сертифікати від Благодійного Фонду Порошенка. Після чого вони розпочнуть самостійну роботу тренерами-наставниками, які навчатимуть вчителів початкових класів, асистентів вчителів, заступників директорів закладів загальної освіти, що опікуються дітьми з особливими потребами.



Прес-служба ЗНУ