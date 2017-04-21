Фахівці фіскальної служби Запорізької області знищили 361 тисячу невикористаних акцизних марок

Нещодавно співробітники Головного управління ДФС у Запорізькій області у складі комісії знищили 361 тисячу невикористаних непошкоджених акцизних марок для маркування алкогольної продукції імпортного виробництва. Спершу було проведено
інвентаризацію таких марок, після чого відбулась процедура їх знищення шляхом спалення в цеху одного із запорізьких промислових підприємств.
Як зазначили фахівці фіскальної служби, такі заходи проводяться відповідно до вимог законодавства, яке регулює виготовлення, зберігання, продаж та порядок знищення марок акцизного податку, а саме: у зв'язку із підвищенням ставок акцизного податку залишки невикористаних акцизних марок підлягають знищенню через невідповідність нанесених на них сум акцизного податку.
Знищення акцизних марок унеможливлює потрапляння та використання їх в незаконному виробництві та обігу підакцизної продукції.
Головне управління ДФС у Запорізькій області
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