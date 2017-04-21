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ПАТ "Запоріжжяобленерго" працює над ліквідацією наслідків негоди

Деталі
квітня 21, 2017

У ніч на 19 квітня на території Запорізької області зафіксовано різке погіршення погодних умов. Дощ і мокрий сніг, вітри, що супроводжувалися сильними поривами, швидкість якого місцями досягала 25 м/с, викликали ушкодження частини електромереж

ПАТ "Запоріжжяобленерго".

 

Внаслідок цього за станом на вчорашній ранок було знеструмлено 26 населених пунктів області. Впродовж 19 квітня негода, що зберігалася в регіоні, додала енергетикам роботи - поривами вітру були пошкоджені 3 високовольтних лінії електропередач - 2 повітряних лінії 150 кВ і 1 повітряна лінія 35кВ.

У роботах з ліквідації наслідків стихії було задіяно 21 ремонтну бригаду ПАТ "Запоріжжяобленерго". 110 фахівців, незважаючи на дощ і вітер, які не вщухали упродовж усього дня, працювали над відновленням енергопостачання. Роботи ускладнювали дерева, які повалили ураганом, що місцями перегороджували шлях техніці енергетиків.
- Ситуацію посилює також хронічний брак коштів на фінансування господарської діяльності - у тому числі і придбання ремонтних матеріалів, - передумови якої склалися ще восени минулого року. Тоді внаслідок систематичного застосування НКРЭКУ до ПАТ "Запоріжжяобленерго" штрафних санкцій в компанії виникла заборгованість як перед постачальниками, так і перед трудовим колективом, повністю погасити яку не вдалося і на сьогоднішній день - оскільки засобів на погашення боргів нинішні алгоритми, що встановлюються для нас держрегулятором, не передбачають.

Проте, усупереч усім об'єктивним труднощам, завдяки грамотному розподілу наявних засобів і високому професіоналізму наших ремонтних бригад більшість ушкоджень в електромережах вдалося усунути ще учора, - розповів технічний директор ПАТ "Запоріжжяобленерго" Олег ЛИСЕНКО.


За станом на ранок 20 квітня без енергопостачання залишаються 7 населених пунктів Запорізької області, з них 1 - частково. Це села Відрадне (частково), Привільне, Придніпровське, Водяне, Краснодніпровка і Марьївка Запорізького району і с. Новоднепровка в Каменско-дніпровському районі. Над ліквідацією наслідків негоди працюю 5 бригад ПАТ "Запоріжжяобленерго" у складі 22 фахівців і 5 одиниць спецтехніки.
Роботи триватимуть до повного відновлення енергопостачання.

Прес-служба ПАТ "Запоріжжяобленерго",

керівник Цупренко Зореслава Володимирівна,

тел. (061) 286-38-62, 050-341-64-09.

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