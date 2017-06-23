У Запорізькій області за добу рятувальники ліквідували 40 пожеж в екосистемах

Деталі червня 23, 2017

За добу на території Запорізької області виникло 40 пожеж в екосистемах. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому середовищу на загальній площі майже 26 га. Від ГУ ДСНС на запобігання

та ліквідацію наслідків пожеж на відкритій території залучались 51 одиниця техніки та 206 чоловік особового складу.

Розпочався пожежонебезпечний період, коли достатньо лише необачно кинутого недопалка у суху траву, як миттєво пожежа набуває загрозливих масштабів. Вітряна погода сприяє дуже швидкому поширенню вогню. Тому у період підвищеної пожежної небезпеки рятувальники застерігають не використовувати відкритий вогонь поблизу житлових будинків, не кидати недопалки цигарок у траву чи на узбіччя доріг. Крім того, суворо забороняється самовільне випалювання рослинності або її залишків.

У Запорізькій області за добу фахівці-піротехніки знешкодили 27 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

22 червня в Великобілозерському районі Запорізької області піротехніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Запоріжжя вилучили та знешкодили вибухонебезпечні предмети часів минулих війн, а саме: 1 артилерійський снаряд калібру 122 мм, 1 артилерійський снаряд калібру 105 мм, 1 артилерійський снаряд калібру 88 мм, 24 артилерійських снарядів калібру 76 мм.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:

- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

- в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

- організувати охорону небезпечного місця;

- не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.

У м. Бердянськ внаслідок пожежі травмувався 54-річний чоловік

22 червня о 12:15 до Служби порятунку «101» від чергового лікаря Бердянської ЦРЛ надійшло повідомлення про те, що до них поступив чоловік з опіками нижніх кінцівок.

Як з’ясувалося пізніше, подія сталася на території приватного подвір’я по вул. Севастопольській в м. Бердянськ під час того, як чоловік проводив роботи електроінструментом. Пожежа почалась від іскри, внаслідок чого загорілась суха трава загальною площею 400 м кв.

Пожежу ліквідував 54-річний власник подвір’я самостійно, але під час гасіння загоряння чоловік зазнав опіків нижніх кінцівок 2-3 ступеню. Каретою швидкої травмованого доставлено до Бердянської ЦРЛ. Підрозділи ДСНС не залучалися.



Прогноз погоди на 24 – 25 червня 2017 року

по Запорізькій області

24.06.17 - Хмарно з проясненнями, дощ, місцями сильний, гроза, вітер західний, 7-12 м/с, місцями 15-20 м/с, температура повітря вночі 13-18о, вдень 24-29о.

25.06.17 - Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 15-20о, вдень 24-29о.

За даними Українського Гідрометцентру

прогноз погоди по Запорізькій області

26.06.17 - Мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с, температура повітря вночі 16-21о, вдень 29-34о.

27.06.17 - Мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 16-21о, вдень 29-34о.

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ГУ ДСНС України у Запорізькій області