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У Запорізькій області рятувальники ліквідували масштабну пожежу в лісопарковій зоні

Деталі
червня 23, 2017

21 червня о 15:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в «Іванівському лісництві» м. Енергодар.


Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить суха трава, дерева та хвойна підстилка лісу. Через сильні пориви вітру вогонь розповсюдився на загальну площу 12 га.
Додатково на ліквідацію пожежі залучили працівників лісового господарства та працівників ЗАЕС.
Лісники, використовуючи спецтехніку, зробили мінералізовані смуги для запобігання поширення вогню на більш значну територію. Співробітники Запорізької атомної електростанції, використовуючи автоводовози, забезпечували безперебійне підвезення води на місце події. Додатково на гасіння пожежі задіяли пожежно-рятувальні підрозділи з Кам’янсько-Дніпровського та Михайлівського районів.
О 17:10 вогнеборці локалізували займання, а о 19:10 повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 11 одиниць техніки та 42 чоловіки особового складу.

 

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