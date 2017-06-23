Рятувальники готові до дій за призначенням у разі виникнення нештатних подій на водних об’єктах

Деталі червня 23, 2017

Літо – пора канікул та відпусток, коли люди досхочу можуть насолоджуватись лагідним сонцем, золотим піском та теплими хвилями моря або річки. Проте, нерідко під час відпочинку люди

забувають про елементарні правила безпеки та потрапляють у різні неприємні ситуації. Одна з головних літніх небезпек – це, звісно, вода, яка не терпить зневажливого ставлення до себе. Запобігання загибелі людей на водних об’єктах – один із пріоритетних напрямків роботи спеціалістів Головного управління ДСНС України у Запорізькій області. Рятувальники проводять безліч профілактичних заходів з населенням, щоб не допустити трагедій на воді. Проте, не дивлячись на постійну роботу спеціалістів ГУ ДСНС України у Запорізькій області, тільки з початку року на водних об’єктах області загинуло 13 осіб, за аналогічний період 2016 року 19 людей. При цьому вдалося запобігти загибелі дітей.

Аби на власні очі пересвідчились в тому, що рятувальники у будь-яку хвилину готові прийти на допомогу, 21 червня на пляжі м. Приморськ відбулись показові виступи. Умовно, на відстані 500 м від берега рятувальники помітили людей, які подавали сигнали про допомогу. Працівники рятувальної станції оперативно виконали поставлене завдання, вони знайшли та витягли з води умовних постраждалих та надали першу невідкладну допомогу.

«В період літніх відпусток та канікул у рятувальників з’являється певна категорія ризику, пов’язана з відпочинком громадян на водних об’єктах. У нашій області люди відпочивають не тільки на Азовському морі, а й на берегах Дніпра та Каховського водосховища. На всіх обладнаних пляжах існують рятувальні пости, працівники яких щохвилини готові надати професійну допомогу тим, хто її потребує. Як показує статистика, обізнаність громадян з правил безпеки щороку зростає. Проте ми не припиняємо проводити профілактичні бесіди з громадянами, адже попереду три місяці відпочинку. Ми навчаємо населення елементарним правилам безпеки, щоб літо залишило тільки приємні спогади та не було затьмарене трагедіями», – зазначив заступник начальника Головного управління ДСНС області з реагування на НС, полковник служби цивільного захисту Олександр Семененко.