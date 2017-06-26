Чергове незаконне ввезення тютюну попередили запорізькі митники

Деталі червня 26, 2017

21 червня, у міжнародному аеропорту м. Запоріжжя співробітники Запорізької митниці ДФС виявили у громадянина Туреччини 33 кілограми тютюну, який він намагався незаконно ввезти

на митну територію України.

Під час проведення митного контролю пасажирів рейсу "Стамбул-Запоріжжя" громадянин Туреччини самостійно обрав для проходження митного контролю "зелений коридор", де митний контроль здійснюється у спрощеному порядку, без заповнення митної декларації. Після того, як він перетнув "білу смугу" митники встановили, що у його багажу та у ручній поклажі, окрім особистих речей, знаходиться 66 пачок тютюну загальною вагою 33 кілограми.

Таким чином, громадянин Туреччини порушив заборони та обмеження, визначені ч.2 ст. 376 та ст. 378 Митного кодексу України (порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю – переміщення через "зелений коридор" товарів в обсягах що заборонені, без ознак приховування).

Запорізька митниця ДФС