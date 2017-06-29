У Приморському районі рятувальники ліквідували пожежу у приватному житловому будинку

Деталі червня 29, 2017

29 червня о 00:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Горького с. Банівка Приморського району, виникла пожежа.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить житловий будинок на плоші 60 кв. м.

О 01:08 вогнеборці локалізували загоряння, а о 03:24 повністю ліквідували.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 6 чоловік особового складу.

У Запорізькій області фахівці-піротехніки знешкодили 33 одиниці вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

28 червня піротехніки АРЗ СП вилучили та знешкодили 33 одиниці вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, які виявили місцеві мешканці на відкритій території за межами с. Заповітне К-Дніпровського району з яких: 4 артилерійські снаряді калібру 152 мм, 24 артилерійські снаряди калібру 76 мм, 1 мінометна міна калібру 82 мм, 2 одиниці артилерійського снаряду 76 мм та 5 мінометних мін. Всі виявлені вибухонебезпечні предмети часів минулих війн.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:

- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

– організувати охорону небезпечного місця;

– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил

У м. Запоріжжя на воді загинула дитина

28 червня о 18:37 по вул. Тенісна на пляжі Заводського району м. Запоріжжя, водолазами - рятувальниками КП РВС №3 м. Запоріжжя піднято на поверхню тіло 13 річного хлопчика який мешкав м. Запоріжжя. Тіло передано співробітникам національної поліції для проведення судмедекспертизи.

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах! Пам’ятайте: купатися на стихійних пляжах суворо заборонено! Шановні батьки! Навчайте своїх дітей правилам безпеки і не залишайте малих без догляду! Давайте разом зробимо так, щоб літній відпочинок залишив тільки приємні спогади та враження!



Прогноз погоди на 29 червня 2017 року

по Запорізькій області

Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 м/с, температура повітря вночі 17-22о, вдень 29-34о.

по місту Запоріжжя

Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 м/с, температура повітря вночі 19-21о, вдень 32-34о.

Прогноз погоди на 30 червня – 01 липня 2017 року

по Запорізькій області

30.06.17 - Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 17-22о, вдень 30-35о.

01.07.17 - Мінлива хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 м/с, температура повітря вночі 17-22о, вдень 31-36о.

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ГУ ДСНС України у Запорізькій області