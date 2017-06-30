Прес-анонс: запрошення на презентацію книги

Деталі червня 30, 2017

Запрошуємо вас на презентацію книги «Особое мнение: записки судьи. Книга вторая». Автор – Віктор Іванович Кононенко – юрист, суддя судів різних інстанцій, в тому числі Верховного суду України і СРСР , письменник і публіцист родом із Запоріжжя.

Під час презентації автор розповість про книгу, яка дає відповіді на багато запитань щодо роботи судової системи за останні сім років (після виходу першої частини книги), чому з’являються рішення, які мають бути скасовані, про втручання в судочинство та тиск на суддів. Торкнеться питань судової реформи, її викликів та перспектив.

У представників засобів масової інформації буде можливість в неофіційній обстановці задати питання й іншим представникам судової влади.

Презентація відбудеться 4 липня о 12:00 в Апеляційному суді Запорізької області (ауд. 401)

Додаткова інформація за тел. 0972866090 – прес-секретар Апеляційного суду Запорізької області Сніжана Цвєтік.