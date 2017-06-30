Friday, June 30, 2017
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Навички медіаграмотності допоможуть в роботі профспілковим активістам ЗТМК

Деталі
червня 30, 2017

За ініціативою Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України у регіоні активізовано роботу з поширення медіаграмотності серед широких верств населення.
Член правління і член секретаріату ЗОО НСЖУ - сертифікований тренер з медіаграмотності Наталя Зворигіна провела чергове навчання для профспілкових активістів потужного металургійного підприємства у Запоріжжі – ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат».
У ході тренінгу його учасники – представники різних структурних підрозділів підприємства середньої вікової групи – профспілкові лідери комбінату у ігровій формі ознайомилися із проявами маніпуляції, пропаганди та викривлення інформації у ЗМІ, оволоділи он-лайн інструментарієм для перевірки повідомлень, усвідомили роль критичного мислення в процесі сприйняття медіа-месседжів.
- Роботу з поширення медіаграмотності ми ведемо системно і наполегливо, - відмітила Наталя Зворигіна. - Маємо на меті підвищити свідоме ставлення людей до сприйняття інформації та її використання для життя. Нас окрилює той відгук, якого набуває наша робота. Люди дуже зацікавлені опанувати методику розпізнавання фейків, вони хочуть бути свідомими і вміти критично оцінювати ті події, які відбуваються навколо них. Певна, що навички медіа грамотності допоможуть профспілковим лідерам ЗТМК у їх роботі.

Прес-центр ЗОО НСЖУ

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