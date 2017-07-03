Деталі липня 03, 2017

2 липня близько 14:30 на вул. Новокузнецька в Південному мікрорайоні, біля магазину (Ромакс) сталося ДТП.

В районі пішохідного переходу жінка водій автомобіля Шевроле скоїла наїзд на велосипедиста

, зі слів очевидців, стан постраждалого чоловіка важкий, він був госпіталізований бригадою 103 на реанімобілі. На місці зараз працює поліція, рух на цій ділянці ускладнений.

Будьте уважні на дорогах, аномальна спека впливає на реакцію і самопочуття автомобілістів!